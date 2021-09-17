الشرطة السعودية تعتقل 4 أشخاص أشعلوا النار في رجل لتصوير مقطع فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ذكرت صحف ومواقع محلية، اليوم الجمعة، أن الشرطة السعودية اعتقلت 4 أشخاص كانوا قد نشروا مقطعا مصورا يظهر خلال احتجازهم لشخص ما عنوة وسكب مادة خطيرة عليه.

وأوضح بيان صادر عن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية قبضت على أربعة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وكان أولئك الأشخاص قد ظهروا في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم، وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

وأوضح المتحدث أن فعله الأربعة "ينطوي على المساس بالنظام العام المجرّم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونوه، الخميس، إلى أنه قد جرى إيقاف المشتبه بهم، وأنه قد "اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة".

#فيديو | شرطة #الحدود_الشمالية : القبض على (4) مواطنين ظهروا في مقاطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه. https://t.co/wPOohllMHB pic.twitter.com/f6qLJglN8P — موجز السعودية (@gaya_sa_org) September 16, 2021

#فيديو | شرطة #الحدود_الشمالية : القبض على (4) مواطنين ظهروا في مقاطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه. https://t.co/wPOohllMHB pic.twitter.com/f6qLJglN8P — موجز السعودية (@gaya_sa_org) September 16, 2021

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