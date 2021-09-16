المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكن رجال الأمن الكويتي من ضبط قاصر باكستانية استنفرت جهاز أمن الدولة بعدما أبلغ والدها عن تغيبها وهروبها من المنزل وسرقة جواز سفرها وإرسالها عبر الواتساب عبارة قالت فيها "هربت لألحق ب‍طالبان وأفجر إسرائيل".

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني كويتي قوله إن الفتاة ضبطت في خيطان، وذكرت ان تهديدها "مجرد حكي" وأن والدها يتحمل المسؤولية عن هروبها نظراً لكونه يفرض عليها وعلى بقية أسرتها حظراً شبه كلي وشبه دائم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news