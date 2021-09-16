"سكران" بلا رخصة يسرق سيارة والدته ويدخل في مغامرة مع الشرطة.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

أحد سكان منطقة القرم التابعة لجمهورية روسيا الاتحادية، الذي لم يحصل على رخصة قيادة، سرق سيارة كروس أوفر من والدته، لكن أثناء قيادته في منطقة سيمفيروبول، صادف ضباط شرطة المرور، الذين قاموا على الفور بمطاردته.

أثناء المطاردة، فكر في القيام بمناورة مع الشرطة، وفي النهاية اصطدم بسيارة نيسان قشقاي، واختبأ في فناء منزل خاص، حيث تم تقييد يديه واعتقاله.

واتضح أن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي أدين سابقًا ببيع المخدرات، يقود سيارته في حالة سكر.

وشرح الشاب عقب اعتقاله الدافع وراء تصرفه: "لا يوجد دافع كافٍ، ليس هناك ما يكفي من الأدرينالين".

وعلقت جدته على ما قام به حفيدها من سرقة السيارة والسكر والإدمان، حيث كانت والدة السائق المتهور في الخارج في تلك اللحظة، قالت الجدة: "في واقع الأمر، دفع غياب ابنتي ابنها إلى مسار إجرامي".

ورفض الشاب المعتقل إجراء فحص طبي.

وبالإضافة إلى العديد من الغرامات، يواجه هذا الشاب الآن ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بسبب سرقة سيارة.

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