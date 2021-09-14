الإعصار نيكولاس يضرب سواحل تكساس ولويزيانا بأمطار غزيرة

المصدر: هيوستون - رويترز

هطلت أمطار غزيرة على طول ساحل الخليج في ولايتي تكساس ولويزيانا الأميركيتين، اليوم الثلاثاء، بعد تحول العاصفة نيكولاس إلى إعصار قبل وصولها إلى البر، حاملا مخاطر حدوث فيضانات وانقطاع الكهرباء وارتفاع الموج.

وقال المركز الوطني للأعاصير، في نشرة صباح الثلاثاء، إن الإعصار نيكولاس يتجه إلى الشمال الشرقي مصحوبا برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، ووصل إلى البر على ساحل تكساس.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أعلن حالة الطوارئ للويزيانا وأمر بتقديم مساعدة اتحادية لدعم الجهود المحلية هناك بسبب الظروف الناجمة عن الإعصار نيكولاس.

وقال جريج أبوت حاكم تكساس "ستتحرك العاصفة ببطء شديد عبر ولاية تكساس وتستمر عدة أيام وتسقط كمية هائلة من الأمطار".

وأعلن أبوت حالة الطوارئ في 17 مقاطعة وثلاث مدن، وقال إنه تم نشر فرق إنقاذ معززة بطائرات الهليكوبتر والزوارق، أو وضعها في حالة تأهب.

ونيكولاس هو الإعصار الثاني الذي يضرب ساحل الخليج الأميركي في غضون أسابيع. فقد أشاع الإعصار أيدا الخراب في المنطقة في أغسطس، وقتل أكثر من 24 شخصا ودمر مناطق سكنية في لويزيانا بالقرب من نيو أورليانز.

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