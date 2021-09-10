خناقة دموية بين عائلتين بقرية المنصورية في مصر.. والسبب خلافات زوجية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرين في مشاجرة دامية بين عائلتين بقرية المنصورية مركز دراو محافظة أسوان، استخدمت فيها أسطوانات الغاز وتم إشعال النيران في أربعة منازل، حيث قامت قوات الأمن بأسوان، اليوم الجمعة، بالتمركز بمحيط المنصورية لإعادة الهدوء للقرية.

وكانت تعزيزات أمنية وصلت إلى القرية أمس عقب وقوع اشتباكات استمرت نحو 30 دقيقة، بين عائلتين بقرية المنصورية وفرضت طوقا أمنيا.

وكان مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة وأسطوانات الغاز، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، واشتعال النيران في عدد من المنازل، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة لفضها والسيطرة على الموقف.

وأكد شهود عيان من أهالي القرية، أن المشاجرة نشبت بين عائلتي «الحمداب وآل حماد» وبدأ الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية، ثم تطور الخلاف بينهما لتدخل أفراد العائلتين، حتى تطورت الاشتباكات من التشابك بالأيدي إلى حد استخدام الأسلحة النارية وأسطوانات الغاز وإشعال النيران بطريقة وحشية في عدد من المنازل بالقرية، ووقوع وفيات ومصابين من الطرفين نقلوا إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، حيث دفع وكيل وزارة الصحة بأسوان، بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي ومستشفى كوم أمبو المركزي.

وقال شهود عيان على الواقعة حسب صحيفة الوطن المصرية، إن سبب تطور الخلاف بين العائلتين يرجع لمشاكل زوجية بين رجل من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية، حيث رفضت زوجته رؤية طفله فخطفه، ما أدى لاشتعال الخلافات بين الطرفين واستخدام العنف والأسلحة النارية في المشاجرة، حيث تدخلت قوات الأمن، وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة تفاصيل الواقعة والتحقيقات.

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