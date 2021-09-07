بملابس «كاجوال» وشطائر.. بايدن يحتفل بعيد العمال بطريقة غير عادية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

احتفل الرئيس الأميركي جو بايدن بعيد العمال بطريقة غير عادية، حيث فضل الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة وسط العمال في مكان عملهم.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس فقد، نزل بايدن من سيارته مرتديا ملابس غير رسمية «كاجوال» ونظارات شمسية، حاملا صناديق من الشطائر تحمل اسم «كابريوتي»، وتعود لسلسلة مطاعم تأسست في ويلمنغتون، حيث مسقط رأس بايدن في ولاية ديلاوير، عام 1976.

ووضع بايدن الصناديق الكرتونية على طاولة إلى جانب أطعمة أخرى كانت موجودة خلال الفعالية التي نظمتها جمعية لعمال الكهرباء في مدينة نيو كاسل بديلاوير، بينما كانوا يشاركون في أعمال الإغاثة التي أعقبت إعصار أيدا.

وتصافح بايدن وتبادل أطراف الحديث مع مجموعة معظم أفرادها من الرجال، كانوا يرتدون الجينز وقمصان النقابة، وأمضى الرئيس دقائق عدة يتحدث معهم قبل أن يقول لهم: «هيا، لنذهب لنحصل على شيء لنأكله»، وعندما همّ الرئيس بالمغادرة، قال له أحدهم «شكرًا جو»، وسط تصفيق المجموعة.

وكان بايدن قد نشر تغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر أشاد فيه بالعمال ودورهم في المجتمع الأميركي، حيث قال: «الطبقة المتوسطة هي التي بنت أميركا، والاتحادات العمالية هي من بنت الطبقة الوسطى. في عيد العمال نحن نكرم جميع العمال، وحركتهم الدائمة، التي تجعل اقتصادنا يتقدم، فهم قلب وروح وعمود هذه الأمة الفقري».

وفي تغريدة أخرى قال: «أعتقد أنه إذا أتيحت لنا نصف فرصة، فلا يوجد شيء واحد لا يستطيع العامل الأميركي القيام به. في عيد العمال، دعونا نحتفل بالأميركيين المجتهدين الذين يجعلون هذا البلد عظيماً ويعيدون الالتزام بضمان معاملتهم بالكرامة والاحترام الذي يستحقونه».

على صلة، احتفلت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، بعيد العمال، ولكن بطريقة أخرى، حيث قادت المسيرة السنوية عبر جسر ماكيناك. وفقًا لبيان صادر عن مكتب ويتمر.

وقالت ويتمر بهذه المناسبة: «يشرفني أن أكون جزءًا من هذا التقليد الجوهري في ميشيغان، بينما نحتفل بعيد العمال معًا على الجسر».

وأضافت:«اليوم نحن نقدر مساهمات العمال الذين ناضلوا بلا كلل من أجل حقوقهم. لقد ساعدت النقابات في بناء الطبقة الوسطى في ميشيغان، وبصفتي حاكمة، سأستمر في النضال مع العمال والعاملين لضمان معاملتهم بكرامة واحترام».

ونشرت الحاكمة ويتمر على صفحتها الرسمية بموقع تويتر فيديو وجهت فيه كلمة بمناسبة عيد العمال.

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