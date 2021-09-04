«مجزرة» في بابل.. مقتل واصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بطريقة بشعة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أقدم رجل، على قتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة بابل.

وحسب صحيفة السومرية العراقية، قالت قيادة شرطة بابل في بيان، انه «بعد حصول مشاجرة الجمعة بين طرفين على محل داخل سوق القرية العصرية بناحية الإسكندرية شمالي بابل، أسفر عنها مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين بواسطة آلة جارحة»سكين«وهروب الجناة الى جهة مجهولة، وجه قائد شرطة المحافظة اللواء علي هلال الشمري، باستنفار كافة الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية للقبض على الجناة وبأسرع وقت ممكن».



وتابع البيان، انه «في أقل من ساعة واحدة تمكنت قوة من قسم شرطة الاسكندرية من إلقاء القبض على المتهم الرئيس بعملية القتل ومعه إثنين آخرين إشتركا في المشاجرة، ليتم نقلهم الى مركز التحقيق المختص لإكمال الاجراءات القانونية واحالتهم الى القضاء».



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