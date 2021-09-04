المقاتلة السعودية فريدة اليزيدي تثير الإعجاب في أول ظهور مسلح

المصدر: الرياض - د ب أ

أثارت مقاتلة سعودية، تنتمي لأول دفعة نسائية انضمت لوحدات الجيش السعودي برتب مختلفة، إعجاب مواطنيها، بعدما ظهرت بزيها العسكري القتالي تحمل البندقية، في مشهد غير مألوف في المملكة.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية صورة للمقاتلة فريدة اليزيدي، في حسابها بموقع «تويتر»، تحت تعليق «سعودية.. شامخة أبية»، قبل أن تجد صورة الشابة تفاعلًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقالت الإعلامية السعودية خديجة عبدالله إن صورة اليزيدي للتاريخ، مضيفة: «سعيدة بالمستوى العالي الذي وصلت إليه الفتيات السعوديات.. فخورة بإنجازاتهن».

وفريدة اليزيدي واحدة من دفعة مجندات سعوديات أصبحن أول مقاتلات في القوات المسلحة السعودية، بعدما أنهين دورة تدريبية في مركز عسكري نسائي افتتح بالرياض، ضمن خطط واسعة لتمكين النساء.

ونظمت هيئة الأركان العامة السعودية حفل تخرج للدفعة النسائية الأولى، يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمركز تدريب الكادر النسائي، وهو أول مركز من نوعه في المملكة.

ونشرت وزارة الدفاع صورًا ومقاطع فيديو لحفل التخريج، قبل أن تنشر في اليوم التالي فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يروي تفاصيل تدريب الخريجات.

وأثارت الخطوة اهتمامًا واسعًا في المملكة، وسط ردود فعل كثيرة، أعجب بعضها بتلك الخطوة، وبدا فريق آخر مستغربًا أو منتقدًا، بينما تسابقت وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية في تسليط الضوء على التغيير الجديد في القوات المسلحة في السعودية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في العام 2019، عن السماح للشابات السعوديات بالانضمام للوزارة،وشغل وظائف عسكرية برتب متعددة.

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