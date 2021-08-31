السيسي يفاجئ طفل المحلة المختطف بهدية بعد تحريره من خاطفيه

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أرسل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هدية لطفل المحلة المختطف بعد نجاح أجهزة الأمن المصرية في تحريره من خاطفيه وإعادته لأسرته سالما.

وحسب صحيفة اليوم السابع، قدم قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، هدية مرسلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن عجلين و«لاب توب» إلى أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيرى عقب تحريره من أيدى تشكيل عصابي مسلح وعودته سالما إلى أحضان أسرته بمنزلهم بطريق الدائرى «المحلة - المنصورة».

ويأتي ذلك تزامنا مع استماع النيابة العامة المصرية لأقوال والدي الطفل اليوم، وكذلك أقوال المارة والجيران، للوقوف على تفاصيل الحادث كافة، وسبب قيام الخاطفين بخطف الطفل.

فيما ذبح أقارب الطفل العجلين وتوزيع لحومهما على أهالي القرية احتفالا بعودته، ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الداخلية المصرية عن إلقاء القبض على خاطفي الطفل.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغاً بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال عند تواجده برفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع مضيفة أنه وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news