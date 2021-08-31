عروس ترتدي فستان زفافها في جنازة خطيبها.. مات قبل الفرح بساعات

المصدر: متابعات - شريف مهدي

ارتدت عروس حزينة توفي خطيبها في حادث سيارة، فستان زفافها في جنازة عريسها وهي تودعه للمرة الأخيرة قبيل موعد زفافهما بساعات في أيرلندا.

وتوفي العريس مايلز هارتي (20 عاماً)، في حادث سيارة قبل ساعات فقط من تزويجه خطيبته كيت كويليجان، ولاحقاً دفن هارتي في مدينة ليمريك بعد جنازة في كنيسة سانت ماري، فيما تعهدت خطيبته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهما الآن زوج وزوجة.

وأظهرت مشاهد حزينة نشرتها وسائل إعلام بريطانية لقطات للعروس، وهي ترتدي فستان زفافها وتمسك باقة من الورود مع صورة لخطيبها الراحل في الخلفية.

وقال والد الفتاة، بحسب ميرور: "مايلز كان كل ما أرادته ابنتي كيت طوال حياتها، لقد ارتدت ملابس زفافها وستذهب إليه في الجنازة لتودعه للمرة الأخيرة".

وأضاف الأب وهو يقبل ابنته: "لن أنسى مايلز أبداً، إنه أصعب يوم في حياتي".

ومن جانبه، قال كاهن أبرشية أسكيتون، سين لونجاي، إن مايلز هارتي كان محبوباً في مجتمعه الريفي الغربي ليمريك، مشيراً إلى إن البلدة في حالة صدمة جراء وفاته".

أضاف: "إنه لأمر محزن للغاية، أنهم ينتقلون الآن من حفل زفاف إلى جنازة".

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