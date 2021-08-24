للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

المصدر: نيويورك - رويترز

أدت كاثي هوكول اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك ووعدت بتغيير المناخ السياسي في الولاية والعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم.

وتولت هوكول المنصب صباح الثلاثاء في أعقاب اتهامات بالتحرش الجنسي دفعت سلفها في المنصب آندرو كومو إلى الاستقالة.

وكان كومو قد قال في تصريحات علنية ختامية أدلى بها أمس الاثنين إن التحقيق الحكومي الذي خلص إلى أنه تحرش جنسيا بنساء كن يعملن معه كان ظالما.

وبذلك تصبح هوكول، وهي من الديمقراطيين وولدت في مدينة بافالو وبلغت سن 63 عاما هذا الأسبوع، الحاكمة السابعة والخمسين للولاية الأمريكية.

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