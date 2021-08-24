«بيقلي طعمية».. أستاذ بجامعة الأزهر يثير إعجاب رواد السوشيال.. «ده أنا أسطى»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

خطف الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أنظار جميع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو تداوله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهر فيه وهو يقف على «طاسة الزيت» بأحد المطاعم، مرتديًا البذلة التي اعتاد على الظهور بها، ليضع «عجينة الطعمية» داخلها من أجل قليها للزبائن.

«فين العجينة يا محمد»، بتلك الكمات بدأ الدكتور مبروك عطية، مقطع الفيديو، ليقوم بعدها بوضع العجينة داخل طاسة الزيت، متسائلا عن سعر الطعمية.

وقام الدكتور مبروك عطية بتقليب الطعمية باستخدام «مصفاة الزيت»، قائلا: «والنبي ما حد يكلمني أنا مش بعمل حوارات أنا بعمل أعمال.. أنا مش عاوز حاجة ده أنا أسطى»، وذلك وسط تجمع عدد من الأشخاص المتواجدين بالمنطقة حوله، حسب صحيفة «الوطن» المصرية.

وقدم عطية درسًا للجميع، بعدما استدل على مساعدة النبي «صلى الله عليه وسلم» وصحابته، لسلمان الفارسي في زراعة الأرض بيديه.

وواصل عطية حديثه: «لما يجي حد دلوقتي ليه (قاصدًا صاحب المحل)، يتكلم معاه عن شغله في الطعمية، يرد عليه بأن الدكتور مبروك عطية قلاها معايا، ولما يجي يجوز عروسة ميقولوش ده أنت طعمجي، يقدر يرد عليه ده الاستاذ مبروك عطية قلاها معايا، ويفضل محتفظ بالصورة».

وشهد مقطع الفيديو تفاعلا كبيرًا على صفحة مبروك عطية، وسط تعليقات عدة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news