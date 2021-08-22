قيدوها بالسلاسل والأقفال.. احتجاز فتاة لتقطع علاقتها بشاب مغربي في إسبانيا

المصدر: مدريد - متابعات

تعرضت شابة تقيم بمدينة سرقسطة الإسبانية للاختطاف والاحتجاز وربطها بالسلاسل من قبل والديها بهدف إجبارها على قطع علاقتها بشاب مغربي.

وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية إن الشرطة الإسبانية، تلقت شكوى من شاب مغربي الأصل يقول فيها إن صديقته البالغة من العمر 18 عاما مُحتجزة في منزل مملوك لأفراد عائلتها في حي "توريرو" بمدينة سرقسطة، وذلك بسبب رفض عائلتها علاقتهما، وهو ما دفعه للشعور بالقلق على مصيرها، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم.

ووجد رجال الأمن الشابة داخل المنزل مقيدة من ساقها في قضبان سرير بواسطة سلسة حديدة وأقفال، وقام عناصر الأمن بكسر السلاسل لتحرير الفتاة التي لم تظهر عليها علامات الاعتداء الجسدي لكنها كانت مذعورة.

وأخبرت الفتاة الشرطة أن والديها ذوي الأصل الغجري أخبراها أنهما ضد ارتباطها بالشاب المغربي، وذكرت الصحيفة أن الشاب قال للمحققين إنه وصديقته وقعا في فخ حيث دعتهما عمة الفتاة لتناول الغداء معها، وحضر أعمام الشابة برفقة زوجاتهم، واعتدوا عليه جسديا مهددين إياه بالقتل إن لم يقطع علاقته مع الفتاة، ثم اقتادوها بالقوة إلى داخل سيارة وذهبوا بها إلى المنزل الذي تم العثور عليها فيه وهي مقيدة بالسلاسل.

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