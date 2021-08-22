بائع يتلاعب بالميزان بطريقة يصعب اكتشافها.. فيديو

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب في الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين، بطريقة يصعب على الزبائن اكتشافها.



وظهر البائع في الفيديو وهو يضع وحدة ميزان إضافية مع البضاعة المشتراه دون أن يلاحظ المشترى، وهو ما أثار رفضاً واسعاً واستهجاناً من جميع مشاهدي الفيديو.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد وضبط البائع الذى ظهر بمقطع الفيديو وتبين أنه بائع خضروات بإحدى الأسواق الكائنة بدائرة قسم أول سوهاج، وله معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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