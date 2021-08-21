فرح تحول إلى عزاء.. عريس سوداني يزف إلى القبر في ليلة العمر

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

تحول عرس في مدينة الدامر بشمال السودان أمس الجمعة إلى مأتم عقب وفاة العريس برصاصة طائشة.

وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بالخبر الحزين بعدما، أوضحت المعلومات أن رصاصة طائشة قد أصابت العريس الزاكي حسن الزاكي بحي الشعديناب بالدامر، أثناء مراسم عقد القران ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضافت أن أحد أصدقاء العريس أطلق الرصاص فرحاً بالمناسبة إلا أنها أصابت العريس وقتلته حيث فشلت كل محاولات إسعافه التي جرت بمستشفى الدامر.

إلى ذلك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة، وعبر كثيرون عن حزنهم لما جرى، وسط تحذيرات من خطورة إطلاق الرصاص العشوائي خلال مناسبات الأفراح.



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