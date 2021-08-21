طالبان ستايل.. إطلالات عصرية تثير الجدل !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في الوقت الذي اتخذت فيه حركة "طالبان" إجراءات صارمة في أفغانستان بعد سيطرتها على العاصمة كابول، تخلى مقاتلو الحركة الشباب عن المظهر الصارم لأسلافهم لصالح أزياء عصرية مكتملة بالنظارات الشمسية، وأحذية رياضية وقبعات بيسبول تحمل علم حركة طالبان.

ووفق تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هؤلاء الشباب في عوالم منعزلة عن ملابس حركة طالبان التي كانت سائدة قبل 20 عاماً، وتظهر الصور التي التقطت في كابول خلال الأيام الأخيرة مقاتلي حركة طالبان يرتدون نظارات شمسية أفياتور وقبعات بيسبول وبضائع مزينة بعلم طالبان، حتى أن البعض منهم كان حليق الذقن.

وفي إحدى الصور بدا أن أحد المقاتلين كان يرتدي حذاء ذو كعب عالٍ، بينما ارتدى الآخرون أطقم ملونة، ورأي بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن طالبان قد تكون استعانت بمصمم أزياء محترف لاختيار ملابس شباب الحركة.

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