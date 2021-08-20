شاب يعتدي على مُسن ويصفع زوجته بطريقة مهينة بعين شمس

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء شاب على مسن وزوجته أمام باب شقتهما بطريقة مهينة عند مدخل عمارة في منطقة عين شمس بالقاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ومدته دقيقتين و39 ثانية، رجل مسن يتحدث إلى ثلاثة أشخاص، قبل أن تخرج زوجته من الشقة وهي سيدة منقبة، فبادر أحدهم بالتعدي عليها بالضرب بطريقة مهينة أمام زوجها مستخدمًا الحذاء، وحاول زوجها المسن الدفاع عنها، إلا أن تعدى عليه الشخص ذاته، وأخذ يضرب السيدة بشكل مبرح وصفعها على وجهها.

انتشار الفيديو أدى إلى حالة من الغضب والسخط بين رواد موقع التواصل، مطالبين بضرورة التعرف على المتهمين وضبطهم لاعتدائهم بهذه الطريقة الوحشية على المجني عليهما، ومعرفة الأسباب التي دفعتهم لمثل هذا الفعل.

وحسب صحيفة «الوطن» تقوم الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الآن، بفحص مقطع الفيديو بشكل دقيق، وذلك من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، لكشف ملابسات الحادث وحل لغز غموض الاعتداء على المسن وزوجته.

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