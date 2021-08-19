سعودية تقتحم محلاً تجارياً بسيارتها أثناء تدريبها على القيادة.. فيديو

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطعا مصورا يظهر اقتحام سيارة لأحد المحلات، وتحطيم واجهته الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

وبين المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة، أمس الأربعاء، سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحلات، إلا أنها اندفعت بشكل مفاجئ نحو المحل المقابل لها، لتحطم الحواجز الموجودة على الرصيف وتهشم واجهة المحل بعد اقتحامه.

وأظهرت زاوية أخرى لكاميرا مراقبة مثبتة داخل المحل للأدوات الطبية اقتحام السيارة للمحل، ودهس أحد الأشخاص وإحداث تلفيات كبيرة.

ويظهر المقطع المتداول نزول أحد الأشخاص من المقعد المجاور لمقعد السائق، دون أن ينزل الجالس على مقعد القيادة، الذي أكد عدد من متداولي المقطع أنها امرأة كانت تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقاف السيارة.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن سيدة كانت تقود السيارة وتحاول الوقوف في المواقف المخصصة أمام أحد المحلات في العاصمة الرياض، لكنها بدلاً من ذلك داست على دواسة الوقود، لتقتحم المحل بشكل كامل عن غير قصد.

ورصدت كاميرات المراقبة في المحل، اقتحام سيارة السيدة له في الوقت الذي كان فيه أحد الأشخاص يمشي داخل المحل، قبل أن تصدمه السيارة وتسقطه أرضاً، فيما تجمهر عدد من الموظفين والأشخاص حولها.

ووثقت الكاميرا الأضرار التي وقعت في المحل إثر اقتحام السيارة له، وسْط محاولات إخراج الرجل الذي تعرض للاصطدام.

وحسب صحيفة المرصد، أبانت اللقطات من داخل محل الأدوات الطبية، أن المرأة حطمت عددًا من الأجهزة المتواجدة في المكان، فيما تسبب المشهد في فزع العاملين هناك الذين فروا للداخل خوفًا من اصطدام السيارة بهم.



سيدة تقود سيارة في الرياض تقتحم محل أدوات طبية وتدهس عاملا في المحل pic.twitter.com/FmOVTZ9eSe — فيديوهات سعودية (@saudi_vd) August 18, 2021

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