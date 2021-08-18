"مطعم حمدي ووفاء" يثير الخلافات بين قنوات اليوتيوب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أثار مطعم حمدي ووفاء، الذي دشنه في مصر مؤخراً صاحبا قناة "يوميات حمدي ووفاء" على موقع يوتيوب، أزمة بين أصحاب قنوات اليوتيوب وأشعل الخلافات فيما بينهم، حيث قام بعض أصحاب القنوات بزيارة مطعم حمدي ووفاء بهدف القيام بتقييمات للطعام ونشرها على قنواتهم، لكن بعض تلك التقييمات أثارت أزمة شديدة.

ونشر اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء فيديو على قناتهم تحت عنون "سر الهجوم على مطعم حمدي ووفاء"، هاجما فيه أصحاب القنوات الذين زعموا أن جودة الطعام سيئة، وأكد حمدي ووفاء أن المطعم ما زال في مرحلة ما قبل الافتتاح، وأشارا إلى أن بعض أصحاب القنوات هاجموا مطعمهم بغرض الحصول على مشاهدات فقط.

وقال حمدي ووفاء أيضاً إن بعض أصحاب قنوات اليوتيوب الذين هاجموهم حصلوا على أموال من مطاعم أخرى منافسة، مشيرين إلى أنه تم منع التصوير داخل المطعم بسبب أن بعض أصحاب قنوات اليوتيوب كانوا يدخلون ويقومون بالتصوير دون استئذان، وأثار ذلك ضيق ورفض زائري المطعم.

وهاجم أصحاب قناة "يوميات حمدي ووفاء" أيضاً أصحاب قنوات اليوتيوب التي تزعم أن الراحلة "أم زياد"، شقيقة حمدي وصاحبة قناة "يوميات أم زياد" ما زالت حية، وأكد حمدي أن من يزعم ذلك يهدف إلى جذب مشاهدات ومشتركين إلى قناته فقط، داعياً بالرحمة والمغفرة لشقيقته الراحلة.

وتضم قناة "يوميات حمدي ووفاء" على موقع يوتيوب حالياً ما يناهز ثلاثة ملايين و800 ألف مشترك، وقاربت إجمالي مشاهدات القناة على مليار مشاهدة، وهي واحدة من بين خمس قنوات أخرى يملكها حمدي ووفاء، وهي: قناة "حمدي ووفاء في البيت" والتي تضم مليون و200 ألف مشترك، وقناة "عائلة حمدي ووفاء" وتضم مليون و470 ألف مشترك، وقناة Family games life وتضم 435 ألف مشترك، وقناة "كواليس حمدي ووفاء" وتضم 166 ألف مشترك.

ويشار إلى أن أشقاء حمدي ووفاء يمتلك كل منهم أيضاً العديد من القنوات التي تقدم محتوى يطلق عليه "اليوميات" يستعرضون فيه ما يدور في أحداث يومهم بشكل مفصل.

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