كتابة محفورة على سيارة تثير غضب المصريين

المصدر: القاهرة - متابعات

فوجئ مالك سيارة فارهة في مصر بعبارة محفورة على الجزء الأمامي من سيارته مكتوب عليها: "يا رب عايز زيها بس تكون بيضاء"، وتداولت منتديات وصفحات السيارات المصرية الصورة، وسط غضب من ملاك السيارات الذين تعرضوا لمواقف مشابهة.

واتهم البعض كاتب العبارة بالحقد والغل والحسد، فيما حكى آخرون مواقف مشابهة وقالوا إنهم فوجئوا بخطوط محفورة على جوانب سيارتهم الجديدة، حتى أن أحد المعلقين قال إنه فوجئ بشخص ما قام بحفر خط على طول سيارته قبل حتى أن يقوم بترخيصها في المرور.

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