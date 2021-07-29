بوريس جونسون «يتصارع» مع مظلته

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

وجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه في موقف محرج بعد أن التقطت عدسات الكاميرات لقطات له وهو «يتصارع» مع مظلته «التي رفضت أن تفتح».

الموقف المحرج دفع الحاضرين لمراسم افتتاح نصب تذكاري جديد لشرطة المملكة المتحدة، إلى الضحك عندما تطايرت مظلة جونسون في الهواء، ثم انقلبت من الداخل إلى الخارج عندما حاول فتحها مرة أخرى.

والمقطع المصور الذي انتشر أمس الاربعاء بشكل كبير عبر «تويتر» يظهر جونسون جالسا خلف الأمير تشارلز، أمير ويلز، وهو يكافح للسيطرة على مظلته التي لم يتمكن في بادئ الأمر من فتحها، ولكنها عندما فتحت انقلبت.

وقد شوهد جونسون والأمير شارلز يضحكان في خضم «المعركة» مع المظلة.

يذكر أن جونسون كان يشارك بحفل تكريس للنصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة المتحدة في مشتل النصب التذكاري الوطني في ستافوردشاير.

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