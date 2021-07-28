عاطل ينتحل صفة طبيب لمدة 12 عاماً في مصر !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الفيوم المصرية، من كشف طبيب مزيف يدعى "عبدالتواب. ا"، والذي قام بفتح عيادتين بقريتي سنهور وفيديمين بدائرة مركز سنهور، في تخصصات الباطنة والأطفال وأمراض الجهاز الهضمي والكبد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "البوابة" المصرية"، فقد كشفت التحريات أن عاطل انتحل صفة طبيب وقام بفتح عيادتين بعد حصوله على تصاريح مزورة، وانتقلت قوة من مركز شرطة سنهور إلى مكان البلاغ بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وتم ضبط المتهم (46 سنة).

وأشارت التحريات إلى أن الإدارة الصحية بمركز سنورس طلبت إفادة من نقابة الأطباء بالفيوم وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، للاستفسار عن موقف الطبيب المزيف إذا كان مقيداً لديهم من عدمه، وردّت النقابة بأن المذكور غير مقيد في النقابة.

وخلال استجوابه عن شهادة تخرجه من كلية الطب، ادعى بأن الشهادة في شؤون الطلبة بكليته ولم يتمكن من استخراجها حتي الآن، وبالفحص تبين أنه التحق عامين فقط بكلية طب بأحد الجامعات المصرية إلا أنه رسب ولم يكمل دراسته بها.

وأوضحت الصحيفة أنه تبين أن المدعو حاصل على شهادة ثانوية عامة فقط، وينتحل صفة طبيب لثلاثة تخصصات باطنة وأطفال وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، وزاول مهنة الطب لمدة 12 عاماً، وانكشف أمره أثناء معالجة المصابين بمرضى كورونا، وجار عرض المتهم على النيابة المصرية لمباشرة التحقيقات، فيما تم إغلاق العيادة بالشمع الأحمر وتحريز جميع ما بداخلها حتي انتهاء التحقيقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news