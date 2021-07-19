أمطار غزيرة تصيب مدناً هندية بالشلل ومقتل 35 على الأقل

المصدر: مومباي - رويترز

انهمرت أمطار غزيرة على العاصمة الهندية نيودلهي ومومباي المركز المالي الرئيسي اليوم الاثنين بعد يوم من سقوط ما لا يقل عن 35 قتيلا في أنحاء مختلفة من الهند بسبب انهيارات أرضية وانهيار منازل بفعل الأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا على شمال البلاد بما في ذلك نيودلهي خلال اليومين القادمين. وبالنسبة لمومباي، أصدرت الهيئة تحذيرا من أمطار غزيرة وعاصفة رعدية بالمدينة والمناطق المحيطة بها.

ولقي 30 شخصا على الأقل حتفهم أمس الأحد في ثلاث ضواح بمومباي عندما انهارت عدة منازل بسبب انهيارات أرضية أعقبت الأمطار.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل عندما انهار منزل في ولاية أوتار كاند الشمالية في أعقاب هطول مطر غزير حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية التي تربطها شراكة برويترز.

وفي حادث منفصل مساء أمس الأحد، انهار مبنى من ثلاثة طوابق في مدينة جوروجرام المتاخمة لدلهي فقُتل شخصان ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

وتمر الهند حاليا بموسم الأمطار السنوي لكن هطول الأمطار على مدى الأيام القليلة الماضية كان غزيرا على نحو خاص.

وتعرضت أنحاء عدة من العالم لظروف طقس قاسية في الأسابيع القليلة الماضية حيث وقعت فيضانات في أوروبا وانهارت سدود في الصين وهبت موجات حارة على أميركا الشمالية مما زاد من المخاوف حيال تغير المناخ.

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