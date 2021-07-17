تسوية قضية طلاق بقيمة 625 مليون دولار في بريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

توصل الملياردير الروسي فرهاد أحمدوف وزوجته السابقة تاتيانا أحمدوفا إلى تسوية بعد سنوات من المنازعات القانونية بشأن مبلغ تسوية قياسي للطلاق قيمته 454 مليون جنيه إسترليني (625 مليون دولار) قضت به المحكمة العليا في لندن عام 2016.

وشروط التسوية التي جرت، الجمعة، سرية، ولم يتضح حجم الأموال التي ستحصل عليها الزوجة الآن.

وقال متحدث باسم أحمدوفا: "لم يكن الأمر يتعلق بمبلغ بل بزوج يفي بالتزامه تجاه أسرته" رافضا ادعاء متحدث باسم زوجها السابق بأنه كان من الأفضل لها ألا ترفع دعوى قضائية.

وقالت صحيفة تايمز إن الزوجة ستحصل على حوالي 150 مليون جنيه إسترليني ستشمل أيضا تغطية التكاليف القانونية.

وتم تمويل الدعوى القضائية لأحمدوفا من خلال شركة تمويل التقاضي المتخصصة بورفورد كابيتال التي قالت إنها ستتلقى حوالي 103 ملايين دولار لجهودها في تنفيذ الحكم.

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