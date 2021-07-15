قرد مدمن على الخمور يشعل وسائل التواصل الاجتماعي.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

انتشر مقطع فيديو لقرد يجلس داخل متجر لبيع الخمور ويشرب الكحول من زجاجة على الإنترنت، مما صدم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لوسائل الإعلام الهندية، فقدت وقع الحادث في منطقة ماندلا في ماديا براديش.

وفي الفيديو، يدخل قرد متجر النبيذ أولاً ويمسك بزجاجة من الكحول، ثم يفتح غطاء الزجاجة بفمه، ثم يبدأ بشربها ببطء.

في الوقت نفسه، فإن صاحب المتجر غير منزعج من وجود القرد ويقدم له أيضًا قطعة من البسكويت.

ومع ذلك، يبدو أن القرد مشغول بالشرب ويتجاهل الطعام. تمامًا مثل البشر، يحمل القرد الزجاجة ويبتلع الكحول في حلقه لتسلية المارة.

عند رؤية هذا الحادث الغريب، تجمع العديد من الأشخاص بالقرب من المتجر وبدأوا في تسجيل مقاطع الفيديو على هواتفهم المحمولة، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الهند حول ذلك القرد المدمن على الخمور.

وبحسب شهود عيان، شوهد القرد لأول مرة وهو يشرب بضع قطرات من زجاجات الكحول القديمة ملقاة على الأرض بالقرب من محل لبيع الخمور قبل أيام قليلة.

ومنذ ذلك الحين شوهد كل يوم بالقرب من محل بيع الخمور ولم يبتعد عنه.

قال الكثيرون إن القرد ربما أحب المذاق ولهذا عاد من أجل المزيد.

وقال موظفو المتجر إنهم أجروا الاستعدادات لإبعاده في المرة القادمة.

والجدير بالذكر أن القرود ممتازة في تقليد البشر. يمكنهم بسهولة تعلم الأشياء من البشر وتقليد أفعالهم.

حتى قبل ذلك، ظهرت العديد من مقاطع الفيديو المضحكة حيث تناولت القردة الكحول. وظهرت العديد من الحوادث أيضًا حيث تسببت القرود في الكثير من المشاجرة بعد شرب الكحول.

ففي ولاية أوتار براديش الهندية، أخذ أحد الاشخاص قرداً وديعاً الى منزله لتربيته. لكن الكارثة كانت أن الرجل كان مدمناً للخمر فكان يشرب الرجل ويشرب القرد معه الى أن أدمن القرد شرب الخمر.

وبعد فترة توفى الرجل وأصبح القرد مدمناً متوحشاً يبحث عن الخمر وقتل شخصاً بعد أن عضه واعتدى على 250 شخص معظمهم من النساء والاطفال وشوه وجوههم بأنيابه.

تم بعدها القاء القبض على القرد والحكم عليه بالسجن المؤبد في أحد الاقفاص بإحدى الحدائق.

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