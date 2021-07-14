بالشطة والملح.. أغرب طريقة للهروب من سجن هندي !

المصدر: نيودلهي - د ب أ

نجح سبعة سجناء في الهرب من أحد السجون الهندية بعد أن ألقوا بـ"الشطة الحارة والملح" على الحراس.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مفتش بالشرطة قوله إن الحراس ذهبوا لتقديم الغذاء للسجناء فأصابهم الأخيرين بالشطة الحارة والملح في أعينهم. وسرق السجناء هاتفاً محمولاً من أحد الحراس وتمكنوا بعدها من الهروب.

وأخفى السجناء الشطة الحارة في في زنازينهم المشتركة قبل الفرار، وفقا لقناة "إن دي تي في" التلفزيونية.

وأفادت التقارير بأن البحث عن السجناء الفارين لا يزال جارياً، وقال أحد المفتشين لوكالة أنباء "بي تي أي" أنه من الحتمل أن تتمكن الشرطة قريباً من إلقاء القبض عليهم مرة أخرى.

ويفرض الإغلاق في الوقت الراهن بين الساعة 3 مساءً و 5 صباحاً في المنطقة التي وقع بها الحادث بولاية أروناتشال براديش.

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