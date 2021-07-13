إصابات "كوفيد-19" تصل إلى 2.187 مليوناً حول العالم

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 2.187 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 44ر3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و 244 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 39 ألف حالة.

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