انتشال 8 جثث من أنقاض الفندق المنهار بالصين

المصدر: بكين - د ب أ

أفادت سلطات محلية صينية اليوم الثلاثاء بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار فندق بشرق البلاد.

وأعلنت حكومة مدينة سوتشو بمقاطعة جيانجسو أنه تم انتشال ثماني جثث، بينما لا يزال هناك تسعة آخرون مفقودين تحت الأنقاض.

ووقع الحادث فجأة بعد ظهر أمس، وذكرت حكومة المدينة أنه تم إنقاذ 14 شخصا حتى الآن، 13 منهم مصابون.

ولفتت المدينة إلى أن عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق لا تزال متواصلة، مع نشر كلاب بحث وفرق تضم متخصصين في مجال الزلازل.

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار ولا تزال التحقيقات تتواصل للكشف عنه.

ودعت سلطات المقاطعة إلى إجراء عمليات تفتيش على السلامة لمنع وقوع حوادث مماثلة في أماكن أخرى.

وتقع سوتشو على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق شنغهاي.

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