لوفتهانزا تغير صيغة الترحيب بالمسافرين

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أكد متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء في فرانكفورت أنه بدلا من عبارة الترحيب "سيداتي وسادتي الأعزاء"، سيتعين على أطقم العمل الترحيب بضيوفهم على متن الطائرة بصياغات محايدة بين الجنسين في المستقبل.

وتنطبق اللائحة على جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة، بما في ذلك شركات "أوستريان" و"سويس" و"يورو وينجز" و"بروسلز" للطيران.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من المهم بالنسبة لنا أن نراعي الجميع في خطابنا"، مضيفا أنه يمكن التفكير في مجموعة متنوعة من التعبيرات مثل "نهار سعيد" أو "مساء الخير" أو ببساطة "مرحبا على متن الطائرة"، مشيرا إلى أن قرار استخدام الصيغ المناسبة سيتخذه قائد أو قائدة مقصورة القيادة.

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