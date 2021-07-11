متابعون: طلع فوق إزاي؟.. جمل في بلكونة الدور الخامس بحي في القاهرة يثير الانتباه

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أثار وجود جمل في بلكونة شقة بالطابق الخامس بحي البساتين جنوب القاهرة، انتباه الكثيرين وفضولهم لمعرفة كيف وصل الجمل إلى هذا المكان، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يبدأ العديد في التجهيز للأضاحي، فيقومون بشراء مختلف أنواع الماشية، من جاموس وبقر وعجول، ويجهزون مكانًا خاصًا لها، سواء في المنزل أو خارجه. لكن قيام شخص بالحي القاهري بشراء الجمل كأضحية العيد، وتجهيز شرفة المنزل لتكون مكانًا له هو ما أثار الفضول.

وحسب جريدة «الوطن» المصرية أثار المشهد الغريب للجمل وهو يقف في شرفة إحدى الشقق بالدور الخامس في حي البساتين بالعاصمة المصرية، انتباه الكثير من المارة.

إبراهيم عبدالفتاح، أحد القاطنين في المنطقة المجاورة، فوجئ بهذا الجمل أثناء مروره ذات مره، فلم يدر في باله سوى سؤالًا واحدًا فقط، وهو: «كيف صعد الجمل إلى بلكونة الدور الخامس؟».

يحكي «عبدالفتاح»: «لما شوفت الجمل فوجئت بالمشهد، مش لأنه جمل، لأنه طلع الدور الخامس أصلًا، وكان صوته عالي جدًا ومزعج».

وصورة الجمل في بلكونة الطابق الخامس انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها العديد، معبرين عن دهشتهم، حيث أصبحت مادة للمزاح والسخرية، إذ علق أحد المتابعين قائلًا: «أكيد الجمل طلع بالونش»، بينما تساءل أحدهم: «يمكن في الأسانسير»، فرد عليه أحد المتابعين: «العمارة شكلها قديم ولو أسانسير فحتى حجم الجمل صعب يطلع في أسانسير».

وأعجب أحد المتابعين بالصورة قائلًا: «الصورة مضحكة جدًا فعلًا»، «الناس تشتري جاموس وعجول، لكن نحن نختلف عن الآخرين»، «أكيد الجيران متضايقين من صوته طول الليل».

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