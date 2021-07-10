مقتل 18 شخصاً في حادث مروري بالجزائر

المصدر: الجزائر - د ب أ

كشفت مصالح الدرك الوطني بالجزائر اليوم السبت عن مقتل 18 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث مروري شرقي البلاد.

وقالت مصالح الدرك الوطني، في بيان صحافي، إن شاحنة ذات مقطورة اصطدمت ليلة أمس الجمعة بحافلة تقل ركابا على الطريق الرابط بين مدينة جيجل الساحلية (300 كم شرق العاصمة)، ومدينة قسنطينة (370 كم شرقا).

وحسب شهود عيان، فقد السائق السيطرة على الشاحنة ليصطدم بالحافلة التي تحمل ثلاث عائلات كانوا في رحلة سياحية قادمين من ولاية جيجل المطلة على البحر.



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