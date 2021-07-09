بصوره في منزلها.. محمد رمضان ينعي جيهان السادات: «السيدة العظيمة»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نعى الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام»، السيدة جيهان السادات، التي رحلت اليوم، بعد صراع لم يدم طويلًا مع المرض.

ونشر «رمضان» صوره مع السيدة الراحلة، أثناء مقابلته له في وقت سابق، وكتب «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت السيدة العظيمة چيهان السادات زوجة الزعيم الراحل محمد أنور السادات.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الصبر والسلوان».



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