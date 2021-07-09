عمال يحولون موقع بناء إلى "ديسكو" مرتجل.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

قام عمال في مدينة كازان، عاصمة جمهورية تترستان، بالرقص في موقع البناء. والتقط شهود عيان مقطع فيديو لديسكو مرتجل.

يظهر في اللقطات، التي نشرتها العديد من المواقع الروسية، أربعة رجال يرقصون على موسيقى صاخبة.

يقل تدريجياً عدد المشاركين في حلقة الرقص.

في النهاية، واصل أحد العمال الرقص بمفرده، لكن هذا لم يزعجه.

وعلى الرغم من حقيقة أن الباقين بدأوا في العودة إلى العمل، إلا أن العامل استمر في الرقص بكل حماس على إيقاع الموسيقى، ملوحاً بشيء في يديه.

وأفاد شهود العيان أن هذا الديسكو المرتجل نظمه عمال في موقع بناء في شارع إلهام شاكيروف.

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