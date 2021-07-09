سعودي يدهس رادار "ساهر" ويوثق فعلته بالفيديو.. والشرطة تتدخل

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على شخص تعمد إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي لمخالفي قواعد المرور، حيث قام بدهسها بمركبته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن شرطة الرياض أن المتهم مواطن بالعقد الثالث من عمره.

وأكدت السلطات أنها اتخذت بحقه الإجراءات الأولية وأحالته للنيابة العامة.

وكان المتهم قد صور فعلته بالفيديو، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لقيت رواجاً كبيراً.

فيديو .. شخص يوثق لحظة اصطدامه بـ ساهر

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- pic.twitter.com/Hf1JK0nkCE — تحديث (@Updateksa) July 8, 2021

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