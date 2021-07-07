كتب عقداً بالدم مع "الشيطان" للفوز باليانصيب.. إدانة مراهق بقتل أختين في بريطانيا

المصدر: لندن - متابعات

أدانت هيئة محلفين بريطانية مراهق يدعى دانيال حسين بقتل أختين في حديقة بلندن العام الماضي طعناً حتى الموت.

وقالت قناة "الحرة" في تقرير على موقعها الإلكتروني إن دانيال حسين البالغ من العمر 19 عاما، قتل نيكول سمولمان (27 عاما)، وبيبا هنري (46 عاما). وبحسب الإدعاء فإنه "تعاقد مع الشيطان للتضحية بالنساء مقابل الفوز باليانصيب".

وعرضت خلال المحاكمة وثائق مأخوذة من منزل المتهم، بما في ذلك عقد مكتوب بالدم على ورقة بيضاء يزعم أنه اتفاق مع الشيطان، يتعهد فيه حسين بقتل 6 نساء كل 6 أشهر مقابل الفوز بجائزة يانصيب.

ويعتقد المحققون في القضية أن حسين خضع لـ "شكل من أشكال التطرف" بعد أن تعرض لمواد غامضة على ما يسمى بالشبكة المظلمة (دارك ويب)، وكان سيواصل قتل المزيد من النساء لولا لم يجرح يده عندما قتل الأختين.

وزعم القاتل أن الجرح في يده ناتج عن إصابة تعرض لها من سارق يحمل سكينا، وهذا ما أدلى به خلال علاجه في أحد المستشفيات باليوم التالي للجريمة.

وبعد صدور حكم هيئة المحلفين بالذنب، أجلت القاضية الحكم على حسين إلى 22 سبتمبر المقبل، وطلبت الحصول على تقارير عن صحته العقلية وتأثير مرض التوحد عليه.

وحثت القاضية القاتل على التعاون مع الأطباء، وطلبت الحصول أيضا على تقارير السجناء وسجلات عمليات البحث على الإنترنت التي أجراها حسين في السجن.

وإلى الآن لم تتمكن الشرطة من الوصول إلى سجل التصفح الكامل لحسين بعد مصادرة أجهزة إلكترونية كان يستخدمها، ومنها جهاز آي باد كان في غرفة نومه، وتشتكي الشرطة من عقبات تحول دون الوصول إلى المعلومات التي قد تساعد في فهم عقلية القاتل ومعرفة سجل اتصالاته مع الآخرين.

وقال المدعي العام أوليفر غلاسكو إن بيانات وأدلة الطب الشرعي وكاميرات المراقبة قادت الشرطة إلى المتهم، وتم العثور على الحمض النووي الخاص به على جثتي الأختين وكذلك على سكين ملطخ بالدماء تم اكتشافه بالقرب من جثتيهما في حديقة "فراينت كنتري".

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