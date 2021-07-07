سلسلة انفجارات تهز ثاني أنشط بركان في الفلبين

المصدر: مانيلا - د ب أ

قال علماء حكوميون إن سلسلة انفجارات ضعيفة وقصيرة هزت ثاني أنشط بركان في الفلبين، اليوم الأربعاء، محذرين من احتمال وقوع انفجارات أقوى.

وفر أكثر من 6 آلاف شخص من منازلهم فى القرى المحيطة ببركان "تال" في إقليم باتانجاس (66 كم جنوب مانيلا) منذ مطلع يوليو الجاري عندما ثار البركان لأول مرة.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل الحكومي أن أربعة انفجارات ناجمة عن تفاعل الرواسب والمياه وقعت في فوهة البركان الرئيسية في "تال" اليوم الأربعاء.

وكانت آخر مرة ثار فيها "تال" قد وقعت في يناير 2020، مما أدى إلى نزوح أكثر من 376 ألف شخص. وذكرت حكومة الإقليم أن 39 شخصا لقوا حتفهم.

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