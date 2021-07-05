فيديو مروع لشاحنة تسحق عدة سيارات في السعودية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران في حادث مروري مروع بمحافظة محايل عسير بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تسبب به قائد شاحنة ضخمة محملة بالبراميل، بعد أن فقد السيطرة عليها عند إشارة مرورية حمراء في حي الضرس، مما أدى إلى اصطدامها العنيف بعدة مركبات كانت متوقفة عند الإشارة الضوئية، ثم انقلبت وتناثرت البراميل على الطريق.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، قوله إن الفرق الإسعافية باشرت صباح اليوم الاثنين حادثة مرورية مروعة بمحافظة محايل عسير، تمثلت باصطدام شاحنة مسرعة محملة ببراميل، بعدة مركبات كانت متوقفة أمام إشارة الضرس الضوئية نتيجة عدم تمكن قائدها من السيطرة على قيادتها، وتم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع، وعند وصولها اتضح وجود حالتي وفاة، وحالة خطيرة وأخرى متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالتين المصابتين، ونقلهما إلى مستشفى محايل العام لتلقي العلاج المناسب.

من جانبها، أعلنت إدارة مرور منطقة عسير أنها باشرت إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير، والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين، واتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، ويجري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.

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