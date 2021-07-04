إسرائيل تصادر «حمارا» في القدس لاستخدامه في أعمال «مناهضة»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نشرت مواقع إعلامية إسرائيلية، أمس السبت، أن الشرطة الإسرائيلية صادرت حمارا بدعوى استخدامه في أعمال «مقاومة».

وذكر الموقع الإلكتروني Real News IL، مساء أمس السبت، أن جنود الشرطة الإسرائيلية صادروا حمارا في بلدة العيسوية، شمالي مدينة القدس، لاستخدامه في أعمال مناهضة أو مقاومة لإسرائيل.

وتداول نشطاء ومتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة «الحمار» وهو مقيد من قبل شرطية إسرائيلية في بلدة العيسوية، التابعة لمدينة القدس، حيث لاقت الصورة سخرية واسعة في أوساط مستخدمي هذه المواقع الاجتماعية.

ومن بين ما تم تداوله في هذه الوسائط أن إسرائيل بمصادرتها لهذا الحمار لم تكن المرة الأولى في تاريخها، حيث سبق أن صادرت ولاحقت الحيوانات والجماد في آن.

وتداول هؤلاء المتابعون والناشطون صورا للحمار نفسه، الذي اقتادته الشرطة الإسرائيلية إلى مجمع الشرطة ببلدة العيسوية.

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