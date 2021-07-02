الكويت.. القبض على شبكة نصب دولية تضم عربي للسطو على الحسابات البنكية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكن رجال المباحث الجنائية الكويتية من ضبط شبكة نصب دولية تسطو على الحسابات البنكية، الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وتستولي بطريقة فنية ومبتكرة على رقم الحساب والرقم السري، وتبين ان قوامها 3 مقيمين من الجنسية الهندية ورابع مصري موجودين داخل البلاد، ويعملون لمصلحة هندي يقيم في موطنه ويتزعم الشبكة، ويتولى سحب الرصيد من الحساب البنكي للضحية على عدة مراحل وبمبالغ زهيدة حتي لا ينكشف أمرهم.

وقال مصدر أمني كويتي لصحيفة "القبس" إن أفراد الشبكة يقومون بالاتصال وبالتواصل مع هواتف عديدة وعشوائية ويبلغون اصحابها انهم من قبل احدى شركات بطاقات الائتمان المختلفة "فيزا – ماستر – اميركان"، وغيرها، وانهم سيرسلون له إيميل لرفع سقف قيمة السحب لتكون خمسة آلاف دينار بدلاً من القيمة الحالية.

واضاف المصدر انه وبعد اخذ الإيميل من الضحية يرسلون له ايميل به نموذج مقارب تماما لنماذج شركات الائتمان المشهورة مزودة بما عرفوا عنه من معلومات اثناء اتصالهم به، والمطلوب تعبئة النموذج واعادة ارساله مرة اخرى.

واوضح المصدر انه وبعد قيام العميل بملء البيانات ومنها رقم الحساب والرقم السري يتم ارسال "نجاح العملية"، وبعدها يتم ارسال تلك البيانات لمسؤول شبكة النصب الموجود في بلده، وتتم عملية السحب المتسلسل بمبالغ صغيرة من حسابات الضحايا.

واشار المصدر الى ان المتهمين اعترفوا جميعهم بارتكاب الواقعة، وجرت احالتهم إلى جهة الاختصاص، مؤكداً ان المباحث الجنائية تنسق حاليا مع نظيرتها الهندية للعمل على توقيف المتهم الرئيسي في بلده واخذ الاجراءات القانونية ضده.

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