السعودية تضبط 4.5 مليون قرص كبتاغون في شحنة برتقال

المصدر: الرياض - رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الأربعاء أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أحبطت محاولة لتهريب أكثر من 4.5 مليون قرص أمفيتامين، التي تعرف محليا باسم كبتاغون، إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال.

ولم يذكر التقرير الأولي للتلفزيون مصدر المواد المخدرة.

وحظرت السعودية واردات المنتجات الزراعية اللبنانية في أبريل، وعزت ذلك إلى تزايد محاولات تهريب المخدرات من لبنان.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، السبت الماضي، ضبط 14.4 مليون قرص أمفيتامين قادمة من لبنان مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية.

وفي أبريل، قالت السلطات إنها اكتشفت 5.3 مليون من هذه الحبوب مخبأة في شحنة رمان.

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