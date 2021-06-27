قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 180.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة: 603435-33755793

الهند: 394493-30183143

البرازيل: 511142-18322760

فرنسا: 110939-5766315

روسيا: 292209-5430753

تركيا: 49473-5398878

المملكة المتحدة: 128089-4717811

الأرجنتين: 91979-4374587

إيطاليا: 127458-4257289

كولومبيا: 103321-4092746

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 17033-1316418

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9710-749046

41 - الإمارات: 1782-622532

‭42‬ - لبنان: 7835-544002

43- المغرب: 9268-528731

44 - السعودية: 7743-480702

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