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    قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 180.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة: 603435-33755793

    الهند: 394493-30183143

    البرازيل: 511142-18322760

    فرنسا: 110939-5766315

    روسيا: 292209-5430753

    تركيا: 49473-5398878

    المملكة المتحدة: 128089-4717811

    الأرجنتين: 91979-4374587

    إيطاليا: 127458-4257289

    كولومبيا: 103321-4092746

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

    25 - العراق: 17033-1316418

    35 ‬‬‬‬- الأردن: 9710-749046

    41 - الإمارات: 1782-622532

    ‭42‬ - لبنان: 7835-544002

    43- المغرب: 9268-528731

    44 - السعودية: 7743-480702

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