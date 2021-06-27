قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 180.68 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 603435-33755793
الهند: 394493-30183143
البرازيل: 511142-18322760
فرنسا: 110939-5766315
روسيا: 292209-5430753
تركيا: 49473-5398878
المملكة المتحدة: 128089-4717811
الأرجنتين: 91979-4374587
إيطاليا: 127458-4257289
كولومبيا: 103321-4092746
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 17033-1316418
35 - الأردن: 9710-749046
41 - الإمارات: 1782-622532
42 - لبنان: 7835-544002
43- المغرب: 9268-528731
44 - السعودية: 7743-480702
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