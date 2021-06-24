قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 179.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و46017.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 602,387-33,729,957
الهند: 390,660-30,028,709
البرازيل: 504,717-18,054,653
فرنسا: 110,778-5,757,798
تركيا: 49,358-5,383,545
روسيا: 290,421-5,368,513
المملكة المتحدة: 128,027-4,667,870
الأرجنتين: 90,281-4,298,782
إيطاليا: 127,352-4,255,434
كولومبيا: 101,302-3,997,021
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 16,968-1,305,000
35 - الأردن: 9,693-748,103
41 - الإمارات: 1,773-618,148
42 - لبنان: 7,832-543,865
43- المغرب: 9,254-527,696
44 - السعودية: 7,704-478,135
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