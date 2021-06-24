قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 179.5 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و46017.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة: 602,387-33,729,957

الهند: 390,660-30,028,709

البرازيل: 504,717-18,054,653

فرنسا: 110,778-5,757,798

تركيا: 49,358-5,383,545

روسيا: 290,421-5,368,513

المملكة المتحدة: 128,027-4,667,870

الأرجنتين: 90,281-4,298,782

إيطاليا: 127,352-4,255,434

كولومبيا: 101,302-3,997,021

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 16,968-1,305,000

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9,693-748,103

41 - الإمارات: 1,773-618,148

‭42‬ - لبنان: 7,832-543,865

43- المغرب: 9,254-527,696

44 - السعودية: 7,704-478,135

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