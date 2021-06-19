بايدن «ينعى» كلبه الشيبرد الألماني تشامب

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن وعقيلته السيدة الأولى جيل بايدن اليوم السبت «موت كلبهما الشيبرد الألماني تشامب الذي كان رفيقهما الدائم العزيز» طوال 13 عاما.

وقال بايدن: «كان معنا في أكثر لحظاتنا بهجة وفي أكثر أيامنا حزنا وكان حساسا تجاه كل مشاعرنا وانفعالاتنا التي لا نعلنها. نحن نحب كلبنا الجميل الطيب وسنفتقده دائما».

وكان تشامب أحد كلبين من نفس الفصيلة يعيشان في البيت الأبيض مع الرئيس وعقيلته.

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