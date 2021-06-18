بالفيديو.. اللحظات الأولى لكارثة سقوط "التلفريك" الإيطالي

المصدر: متابعات - سمير سعيد

عرض الموقع الإخباري الإيطالي TG3، مقطعا مصوراً ينشر للمرة الأولى حول حادثة سقوط "التلفريك" التي وقعت في مايو الماضي وأودت بحياة 14 شخصاً.

يظهر مقطع الفيديو عربة "التلفريك" وهي تهتز بعنف، قبل أن تنقطع الكابلات التي تحملها عند وصولها إلى المحطة في نهاية رحلتها، لتنخفض بعد ذلك بسرعة خطيرة.

ويظهر الفيديو الركاب وهم ينظرون من النوافذ بينما يستعد موظف من أجل وصول التلفريك، قبل أن تهتز العربة في جزء من الثانية، وترتد بعيدا عن عمود المحطة.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

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