بالفيديو.. لقطات جديدة للانفجار المروع الذي هز مدينة روسية

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

رأى الناس كرة نارية ضخمة في السماء فوق مدينة نوفوسيبيرسك الروسية في حوالي الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي من أجزاء مختلفة من المدينة.

ونشر العديد من الروس لقطات فيديو من أكثر من زاوية لحادث الانفجار الضخم لمحطة الوقود لحظة انفجار خزانات الغاز والتي أسفرت تصاعد كرة من اللهب المرعب في مشهد هز المدينة وأصاب سكانها بالفزع.

ونشرت وسائل الإعلام الروسية مجموعة من المقاطع للانفجار، تظهر حجم الدمار الذي خلفه هذا الانفجار في المنطقة المحيطة بمحطة الوقود، والتي قدرها الاعلام الروسي بـ 1200 متر مربع.

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