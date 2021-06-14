بالفيديو.. انفجار مروع لمحطة وقود يغطي مساحة 1200 متر

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

صور شهود عيان انفجارا قوياً، اليوم الاثنين، في محطة وقود لتعبئة السيارات بالغاز في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية.

وبحسب المعلومات الأولية، التي نشرتها وسائل الإعلام الروسية، أصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص نتيجة الحادث، ويعمل رجال الإنقاذ في موقع الحادث.

وأصيب ستة أشخاص، بينهم اثنان من رجال الإطفاء، بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة الحريق والانفجار اللاحق في محطة وقود في نوفوسيبيرسك.

وفقًا لأحدث المعلومات التي قدمتها خدمات الطوارئ الروسية، بعد ظهر يوم الاثنين، اشتعلت النيران في محطة وقود وانفجرت.

كانت مساحة الحريق حوالي 1200متر مربع، ويعمل الآن موظفو وزارة الطوارئ الروسية في موقع الحادث، والذين يتعين عليهم توخي الحذر الشديد بسبب الانفجارات المستمرة.

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