بالفيديو.. سائق مخمور يرتكب حادثاً ويهاجم المارة بسكين

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تداول نشطاء السوشيال ميديا في روسيا مقطع فيديو لمشاجرة في الشارع يشارك فيه سائق مخمور نصف عاري ويحمل سكينًا بسرعة في مقاطعة أستراخان الروسية.

ونقلت مواقع روسية عن شهود عيان، أن شخصاً مخموراً يقود سيارة دفع رباعي ارتكب حادثاً، واستشاط غضباً عندما حاول شخصان صدم سيارتهما السائق المخمور منعه من الهرب.

أمسك السائق المخمور بسكين وحاول مهاجمتهما إلا أنهما أوقفاه بمساعدة من المارة المتواجدين في موقع الحادث، وتم منعه من الهرب، حيث هاجموا السيارة بالحجارة. وسرعان ما تم اعتقال المخالف من قبل الشرطة.

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