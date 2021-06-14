إصابات كورونا العالمية تتجاوز 175.76 مليون

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.76 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 599813-33620004

الهند: 370384-29439989

البرازيل: 484235-17296118

فرنسا: 110344-5737810

تركيا: 48668-5325435

روسيا: 285599-5193964

المملكة المتحدة: 127896-4558494

إيطاليا: 126976-4243482

الأرجنتين: 85075-4111147

إسبانيا: 80501-3733600

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات:

25 - العراق: 16690-1250691

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9582-742831

41 - الإمارات: 1724-596017

‭42‬ - لبنان: 7790-542375

34- المغرب: 9207-523620

44 - السعودية: 7553-464780

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