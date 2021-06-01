بالفيديو.. ميناء عراقي تاريخي يتحول لمزار سياحي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عرضت قناة الغد تقريراً عن تحوّل ميناء المعقل العراقي التاريخي إلى مزار سياحي، وكان الميناء الذي يقع في البصرة مركزاً للتجارة في العراق.

وأوضح التقرير "توقف نشاط الميناء أثناء الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج، وبعد سقوط صدام حسين كان الميناء يتلقى شحنات صغيرة حتى توقف تماما قبل عام واحد وفقا لسلطات الميناء".

وأشار إلى أن هناك موانئ أخرى أبعد باتجاه الجنوب، مثل ميناء أم قصر، محل ميناء المعقل التاريخي المطل على نهر شط العرب المكون من التقاء نهري دجلة والفرات، مضيفا أن سلطة الموانئ العراقية تتبنى فكرة تحويله إلى مزار سياحي مع الحفاظ على معالمه التاريخية ليضم ممشى على البحر ومراكز تسوق وحدائق ليجذب ليس فقط سكان البصرة بل السياح المحليين والأجانب.

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