قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.31 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و584943.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 589579-33246703
الهند: 295525-26289290
البرازيل: 446309-15970949
فرنسا: 108437-5917397
تركيا 45840-5169951
روسيا: 257224-4983845
المملكة المتحدة: 127716-4460446
إيطاليا: 125028-4183476
إسبانيا: 79620 3636453
ألمانيا: 87187-3637455
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 16137-1160494
34 - الأردن: 9342-729185
39 - الإمارات: 1644-552920
40 - لبنان: 7664-537887
41 - المغرب: 9115-516449
44 - السعودية: 7224-438705
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news