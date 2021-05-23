قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.31 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و584943.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 589579-33246703

الهند: 295525-26289290

البرازيل: 446309-15970949

فرنسا: 108437-5917397

تركيا 45840-5169951

روسيا: 257224-4983845

المملكة المتحدة: 127716-4460446

إيطاليا: 125028-4183476

إسبانيا: 79620 3636453

ألمانيا: 87187-3637455

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 16137-1160494 ‭‭‭‭

34 ‬‬‬‬- الأردن: 9342-729185

39 - الإمارات: 1644-552920

40 - لبنان: 7664-537887

41 - المغرب: 9115-516449

44 - السعودية: 7224-438705

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